Журналист, который в реанимационном отделении Винницкой городской больницы скорой помощи взял интервью у мамы погибшей во время ракетного удара РФ по Дому офицеров девочки, не имел на это разрешения Винницкой ОВА.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель директора департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко.

По ее словам, с начала войны в Винницкой области действует приказ главы ОВА о посещении учреждений здравоохранения области представителями СМИ.

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Согласно этому документу, посещение осуществляется только по согласованию с департаментом здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА.

Татьяна Бондаренко сообщила, что по данному факту департамент здравоохранения и реабилитации издал приказ о проведении соответствующего служебного расследования.

Напомним, что жительница Винницы Ирина Дмитриева во время ракетного обстрела Дома офицеров потеряла дочь и сама получила тяжелые ранения.

Кроме того, Татьяна Бондаренко сообщила, что, по состоянию на 18 июля, в учреждения здравоохранения Винницы обратились за медицинской помощью 203 пострадавших. Из них — 110 получили амбулаторную помощь.

На стационарном лечении находится 61 пациент, из них – трое детей. Тяжелыми остаются 10 пострадавших, четверо из которых – в критическом состоянии.

Сообщается также, что при поддержке Минздрава во Львовский ожоговый центр транспортировали четверых пациентов: трех взрослых и одного ребенка.

Двое из этих пациентов во время транспортировки были подключены к аппаратам ИВЛ. В настоящее время все они стабильны и готовятся к отправке за границу.

Источник: Департамент здравоохранения Винницкой ОВА