28 сентября в киевском Институте Амосова родился мальчик. Однако эта радость сопровождалась необычными обстоятельствами. Мама младенца, Анастасия, имела врожденный порок сердца, о котором даже не догадывалась.

Ребенок весом почти 3 кг родился на 38-й неделе беременности. К счастью, роды прошли хорошо, мальчик имеет прекрасный аппетит и чувствует тепло и любовь родителей.

Отец мальчика, Александр, приехал из Бахмута именно на День защитника. Это стало для него лучшим подарком к празднику военных.

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Впереди женщину ожидает операция, но сейчас ее жизни ничего не угрожает. Этот маленький мальчик принес большое счастье и надежду в их семью.

Источник и фото: НИССХ им. Н.М. Амосова