Украинская исследовательская компания Gradus Research узнала, как меняется покупательное поведение украинцев, как относятся к локдауну и как за последние два года вырос уровень субъективного стресса украинцев.

Половина респондентов не готовилась к возможному локдауну, а треть считает его возможным и готовится. Основные стратегии подготовки – создание запасов продуктов и лекарств. По мнению трети опрошенных, Covid-19 будет оставаться в нашей жизни по крайней мере 2-3 года, каждый пятый надеется, что пандемия завершится к концу следующего года, а 11% считают, что вирус останется в нашей жизни навсегда.

Несмотря на стабильность гривны, городское население Украины обеспокоено ростом цен. Постоянные кризисы уже приучили украинцев экономить, однако люди готовятся к долгосрочному периоду экономии. Граждане предпочитают более дешевые товары (39%) и уменьшают объемы закупок, или же отказываются от некоторых товарных категорий (24%).

У большинства (80%) респондентов львиная доля денег идет на еду и лекарства. В зону экономии попали такие категории как одежда (на ней экономят 43% опрошенных), техника, путешествия и развлечения (от 47% до 61%).

Интернет стал незаменимой составляющей жизни для украинских горожан, и сбой в течение нескольких часов в сервисах сети Facebook позволил исследовать, что в ежедневном режиме интернет используют 95% городского населения Украины в возрасте 18-60 лет. Прежде всего, он нужен для поиска информации и общения. Многие используют его для работы, развлечений, шопинга и финансовых операций. Половина респондентов не способны полностью отказаться от интернета.

Уровень субъективного стресса измеряется компанией Gradus Research уже второй год. Он продолжает расти. Летом стресс вызывают нестабильность деловой и рабочей активности и страхи обнищания. Сейчас же добавляется еще и страх за здоровье близких и пандемия в целом.

Gradus Research сравнил ситуацию в Украине и Казахстане. Так вот казахи чувствуют себя более спокойными, более счастливыми, причинами чего являются более высокий уровень благосостояния и значительно более спокойное информационное поле. Главными признаками успеха для украинцев являются финансовые факторы, а для казахов – социальные. Также среди украинских респондентов гораздо более высоким признаком успеха является возможность путешествовать.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении gradus.app.

Источник: Gradus Research