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Профилактика ВИЧ: Украина впервые получит доступ к инъекционным препаратам

6 мая 2023, 16:25
Валентина Андрейко журналіст
ВИЧ-инфекция
Источник: Depositphotos

Впервые в истории Украина получит доступ к инъекционным препаратам для профилактики ВИЧ по программе PEPFAR. Речь идет, в частности о каботегравире пролонгированного действия (CAB-LA).

Отныне Украина будет включена в перечень стран, где эти препараты разрешено использовать.

PEPFAR (Чрезвычайная инициатива Президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИД) также подтвердил выделение Украине 118,5 млн долларов на финансирование услуг в сфере противодействия ВИЧ-инфекции на следующие 2024-2025 годы.

Украина, благодаря программе PEPFAR, присоединилась к мероприятиям, обеспечивающим охват наиболее уязвимых групп населения помощью в преодолении вызовов эпидемии ВИЧ/СПИД.

Впервые срок финансирования продлен до 2 лет. Увеличен и объем финансирования. Что является большим прогрессом.

— Это результат длительной работы и конструктивного диалога, который был начат еще в декабре прошлого года во время визита делегации нашего Министерства в США, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Джерело: МОЗ

Теги
ВИЧ эпидения противірусні препарати
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