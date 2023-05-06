Впервые в истории Украина получит доступ к инъекционным препаратам для профилактики ВИЧ по программе PEPFAR. Речь идет, в частности о каботегравире пролонгированного действия (CAB-LA).

Отныне Украина будет включена в перечень стран, где эти препараты разрешено использовать.

PEPFAR (Чрезвычайная инициатива Президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИД) также подтвердил выделение Украине 118,5 млн долларов на финансирование услуг в сфере противодействия ВИЧ-инфекции на следующие 2024-2025 годы.

Украина, благодаря программе PEPFAR, присоединилась к мероприятиям, обеспечивающим охват наиболее уязвимых групп населения помощью в преодолении вызовов эпидемии ВИЧ/СПИД.

Впервые срок финансирования продлен до 2 лет. Увеличен и объем финансирования. Что является большим прогрессом.

— Это результат длительной работы и конструктивного диалога, который был начат еще в декабре прошлого года во время визита делегации нашего Министерства в США, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Джерело: МОЗ