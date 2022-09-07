С начала войны почти 1,5 млн украинцев получили лекарства по программе Доступні ліки.

Несмотря на войну, программа, по которой государство возмещает средства за медицинские препараты для определенных групп населения, продолжает работать, сообщает глава профильного комитета ВР Михаил Радуцкий.

Пациенты могут бесплатно или с незначительной доплатой получить более 400 лекарственных средств: для профилактики инсультов и инфарктов, против сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, бронхиальной астмы, эпилепсии, инсулины.

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НСЗУ сообщила, что с 24 февраля 2022 года почти 1,5 млн украинцев получили 6,2 млн электронных рецептов на препараты по программе Доступні ліки и инсулинам. Из них погашено уже 4,9 млн рецептов.

И хотя война усложнила доступ пациентов к лекарствам, граждане и дальше имеют возможность получать жизненно необходимые препараты по максимально упрощенной процедуре.

Обратиться можно к любому врачу, заключать декларацию не обязательно.

Временно, пока идет война, параллельно с электронными действуют и бумажные рецепты.

На время действия военного положения в рецепте инсулина врач может не указывать торговые названия препаратов. А вместо этого указывать данные исходя из их классификации.

Против расстройств психики и поведения, эпилепсии рецепт можно получить у семейного врача, терапевта или педиатра. Раньше – только у психиатра или невролога.

Если возникают вопросы, касающиеся программы Доступні ліки, звоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Источник: Михаил Радуцкий