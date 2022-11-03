Программа реимбурсации Доступні ліки дополнена новыми препаратами, предназначенными для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и болезнью Паркинсона.

— Отныне украинцы с болезнью Паркинсона или ХОБЛ получили доступ к лекарствам в любом уголке страны благодаря программе реимбурсации. Это также снимет с них финансовое бремя, ведь стоимость лекарств будет возмещать аптекам Национальная служба здоровья Украины, — отметила председатель НСЗУ Наталья Гусак.

Отмечается, что в обновленном реестре 462 лекарственных средства. Из них 149 — полностью безплатные, 313 — с доплатой.

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Сообщается, что хроническое обструктивное заболевание легких – неизлечимое и одно из самых распространенных заболеваний. ХОБЛ является самой частой причиной инвалидизации и летальности среди всех заболеваний респираторной системы. Люди с ХОБЛ страдают от затрудненного дыхания, тяжелой одышки, хронического кашля. Симптомы болезни облегчают с помощью препаратов.

Для лечения ХОБЛ в программу реимбурсации войдут такие лекарственные средства: Будесонид + Формотерол (Formoterol + Вudesonide) порошок для ингаляций, ингаляции (порошок, аэрозоль), Сальметерол + Флютиказон (порошок для ингаляций).

Чтобы получить электронный рецепт на препараты для лечения ХОБЛ пациенту необходимо обратиться к врачу первичной медицинской помощи. Во время военного положения украинцы могут обратиться к любому врачу ПМД даже без декларации.

Болезнь Паркинсона чаще всего встречается у пожилых людей. В настоящее время нет способа лечения этой тяжелой патологии, но есть лекарства, которые помогают облегчить симптомы и поддерживать качество жизни.

В программу реимбурсации войдут следующие лекарственные средства: (Бипериден (Biperiden) таблетки, Леводопа + Карбидопа (Levodopa + Carbidopa) таблетки (в том числе пролонгированного действия). Порядок получения лекарств при болезни Паркинсона будет определен после принятия соответствующих нормативно-правовых актов.

Найти аптеку, которая отпускает Доступні ліки, поможет оператор контакт-центра НСЗУ по телефону 16-77.