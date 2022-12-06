Специалисты Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ) объяснили, как во время войны украинцы могут получить необходимые препараты по программе реимбурсации Доступні ліки.

— Украинцы могут получить рецепт на Доступні ліки как в электронном, так и в бумажном виде, — сообщают специалисты.

По их словам, если у врача есть доступ к электронной системе здравоохранения, он создаст электронный рецепт, и номер рецепта и код подтверждения поступят на телефон пациента.

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Отмечается, что при отсутствии доступа к электронной системе здравоохранения врач выпишет бумажный рецепт, поставив свою подпись и печать.

НСЗУ напоминает, что семейный врач может выписать электронный или бумажный рецепт на лекарства при:

диабете II типа;

сердечно-сосудистых заболеваниях;

хроническом обструктивном заболевании легких;

несахарном диабете, если ранее пациент получил план лечения у эндокринолога.

Обратиться можно к любому врачу первички, независимо от наличия заключенной декларации.

Сообщается, что рецепты на препараты при расстройствах психики и поведения выписывают психиатры. На препараты для лечения эпилепсии — психиатры и неврологи, также семейный врач, если есть план лечения и первичное назначение специалиста.

Аптеки, отпускающие лекарства по программе Доступні ліки и инсулин по договору с НСЗУ, принимают и бумажные, и электронные рецепты, утверждают специалисты.