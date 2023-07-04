В беге на супермарафонские дистанции, где доминируют люди в возрасте от 20 до 30, американец Никадемус де ла Роса был вундеркиндом, начав карьеру в 19 лет. Но его талант стал для него настоящим проклятием.

В 19 лет де ла Роса пробежал более 217 км по Долине Смерти в Калифорнии в жестокую июльскую жару. Когда ему был 21 год, он преодолел столько же в Миннесоте при температуре минус 35 градусов.

В 24 года он занял второе место в забеге на 330 км через Альпы. Во время этой 76-часовой гонки он спал менее двух часов и галлюцинировал, что кишки его партнера по бегу свисают из его тела.

Сам де ла Роса признается, что провел большую часть своей юности в эмоциональных потрясениях и, вместо того, чтобы обратиться за лечением, он, по сути, занимался самолечением, придерживаясь жесткого графика тренировок и участвуя в самых изнурительных гонок в мире.

В 2019 году в возрасте 29 лет у него диагностировали пограничное расстройство личности. Люди с этим заболеванием часто имеют нестабильное чувство собственного достоинства и пытаются покончить жизнь самоубийством.

По данным Национального образовательного альянса по пограничному расстройству личности, от этой болезни страдают около 14 млн американцев. Это в два раза больше людей с болезнью Альцгеймера и почти столько же, сколько больных шизофренией и биполярным расстройством вместе взятых.

Как и многим людям с пограничным расстройством личности, де ла Росе трудно контролировать свои эмоции. Он объяснил, что погружается в суицидальные мысли, ярость или сильную ненависть к себе.

В конце 2017 года у де ла Росы диагностировали болезнь сердца, которая могла быть фатальной. Он перенес успешную операцию на открытом сердце, но позже у него развился перикардит, состояние, при котором воспаляются ткани вокруг сердца.

Не имея возможности тренироваться или участвовать в гонках на том уровне, к которому он привык, психика де ла Роса вышла из-под контроля. В 2019 году он шокировал сообщество ультрамарафонцев, опубликовав в Instagram, что он находится под наблюдением по поводу высокого риска самоубийства.

Когда в середине 2000-х де ла Роса начал бегать, его героями были сверхмарафонцы, которые прославляли душевные и физические страдания, считая их признаком силы и целеустремленности.

Но сам он теперь уверен, что ему нужно было с самого начала найти тренера или наставника, который показал бы ему, что он может добиться успеха и при этом не нанести такой колоссальный вред своему здоровью.