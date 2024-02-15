Медики Киевской областной больницы провели операцию мальчику, который случайно проглотил пулю.
Пуля в животе
Мальчик из Белогородки пережил неожиданное приключение. Гуляя по городу, где проходила линия фронта в 2022 году, он нашел пулю и случайно ее проглотил. Перепуганные родители доставили мальчика в больницу, где провели рентгенографию.
После определения точного места инородного предмета он был успешно извлечен из желудочно-кишечного тракта. Отныне пуля стала частью больничной коллекции.
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Медики напоминают, что родителям следует проводить беседы с детьми, чтобы предотвратить аналогичные случаи. Если ребенок случайно проглотил посторонний предмет, необходимо немедленно обратиться за помощью врачей.
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Источник и фото: Киевская областная детская больница