Медики Киевской областной больницы провели операцию мальчику, который случайно проглотил пулю.

Пуля в животе

Мальчик из Белогородки пережил неожиданное приключение. Гуляя по городу, где проходила линия фронта в 2022 году, он нашел пулю и случайно ее проглотил. Перепуганные родители доставили мальчика в больницу, где провели рентгенографию.

После определения точного места инородного предмета он был успешно извлечен из желудочно-кишечного тракта. Отныне пуля стала частью больничной коллекции.

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Медики напоминают, что родителям следует проводить беседы с детьми, чтобы предотвратить аналогичные случаи. Если ребенок случайно проглотил посторонний предмет, необходимо немедленно обратиться за помощью врачей.

Источник и фото: Киевская областная детская больница