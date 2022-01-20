Во Львовской области врачи достали из желудка мужчины шариковую ручку, 26-летний пациент намеренно ее проглотил.
По информации ГУ Первое территориальное медицинское объединение Львова, мужчина вместе с товарищами были нетрезвыми. Во время спора он сказал, что сможет без проблем проглотить шариковую ручку.
И он сделал это. После этого он чувствовал дискомфорт, однако обратился к врачам только на четвертые сутки, когда боль была невыносимой.
Специалисты изучили состояние пациента и поняли, что эндоскопически достать ручку невозможно.
Поэтому они провели открытую операцию.
Вмешательство длилось два часа и было непростым. Однако специалистам удалось помочь мужчине.
Кстати, гражданин уже раньше имел операцию на желудке.
Сейчас его уже выписали, он находится дома.
Специалисты предостерегают: опасно проглатывать посторонние предметы, это может привести к проблемам со здоровьем.
Источник: 1 ТМО Львова
Фото: 1 ТМО Львова