В Киеве врачи достали из желудка 3-летнего ребенка часы без хирургического вмешательства.

Об этом сообщили в Национальной детской специализированной больнице Охматдет. По словам медиков, малыш смотрел мультфильм и играл с часами. Во время напряженного момента мальчик случайно его проглотил.

Родители сразу привезли ребенка в Охматдет. Команда специалистов достала часы эндоскопически, без разрезов за три минуты. Мальчик находился под общим наркозом с эндотрахеальной интубацией.

— Часы рабочие, показывали правильное время, даже находясь в желудке, — отметила заведующая отделением эндоскопии Дарья Вороняк.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.

За время работы отделения эндоскопии Охматдета, это второй случай, когда маленький пациент проглотил часы. На этот раз устройство оказалось семейной реликвией, родители ребенка забрали его домой.

Недавно во Львове 2-летняя девочка проглотила магниты от конструктора-неокуба. Ребенок ходил с ними в животе не менее десяти дней.

Хирурги достали магниты с помощью современного электронно-оптического преобразователя (ЭОП) в ургентной операционной, что обеспечило точные и успешные манипуляции разного уровня сложности. Подробнее о случае — читайте на Фактах ICTV.

Источник: НДСБ Охматдит

Фото: НДСБ Охматдит