Фитнес-тренер Кейша Сетхи была на втором триместре беременности, когда однажды утром проснулась в синем поту. В прямом смысле этого слова — простыни и ночная рубашка, в которой она спала, стали синими.

Это обеспокоило ее и побудило обратиться к врачам.

Выяснилось, что беременная Кейша страдает редким заболеванием, возникающим во время ожидания ребенка.

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Синий пот — симптом гормонального нарушения, которое называется хромгидрозом.

Обычно потовые железы вырабатывают липофусцин — пигмент, который при окислении придает поту привычный нам желтый цвет.

Но во время хромгидроза у беременных происходит сбой в окраске пота. Он может стать синим, зеленым или даже черным, что ужасно пугает будущих рожениц и их родственников.

По мнению специалистов, лечения этого расстройства не существует — косметическая проблема чаще всего проходит сама собой, вероятно, из-за изменения уровня гормонов. Хотя есть пациентки, у которых на протяжении всей жизни цвет пота отличается от желтого.

Сейчас Кейша Сетхи находится под наблюдением врача и чувствует себя хорошо.

Источник: Mjakmama24

Фото: Fitnesswithkeisha