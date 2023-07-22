В Черновицкой городской детской клинической больнице провели срочную операцию ребенку на второй день после рождения, чтобы спасти малышку.

— Еще до рождения, во время очередного УЗИ беременной мамы, у врачей возникло предположение, что у ребенка серьезный врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, — пояснил Николай Хома, заведующий хирургическим отделением.

Именно поэтому в первые же сутки после рождения, мать с девочкой были направлены в хирургическое отделение городской детской клинической больницы.

Экстренное обследование подтвердило первоначальный диагноз — врожденная дуоденальная непроходимость. Проще говоря, это означало, что пища дальше двенадцатиперстной кишки не проходит.

Ситуация была сложная. Во-первых, серьезный порок развития, во-вторых, девочка родилась с недостаточным весом — всего 1450 г.

Опасное сочетание факторов риска, но родителям объяснили, что промедление с операцией может привести к смерти малышки.

Родители долго не колебались, доверились мнению специалистов и их профессионализму — согласились на рискованную операцию, чтобы спасти жизнь дочери.

Когда врачи услышали, что малышку назвали Виктория (Победа), то уже почти не сомневались в счастливом исходе.

Послеоперационный период был непростой, но постепенно состояние ребенка стабилизировалось.

— Сегодня мы можем уверенно сказать родителям: над опасной болезнью Виктории одержана победа, — заверил Николай Хома.

Источник и фото: Чернівецька міська дитяча клінічна лікарня