После 15-часовой операции на открытом мозге 45-летний Кит Томас, который три года был парализован в результате неудачного ныряния, начал двигать руками по своему желанию и чувствовать прикосновение сестры.

Это первый раз, когда он что-то чувствует после несчастного случая.

Во время уникальной операции пациент находился в сознании и поддерживал с хирургами обратную связь. Когда они исследовали участки поверхности его мозга, Томас рассказывал им, какие ощущения появляются в руках.

— Поскольку Кит разговаривал с нами во время операции, мы точно знали, где размещать мозговые имплантаты, — сказал доктор Мехта, профессор Института биоэлектронной медицины Института Файнштейна.

Исследователи из Института Файнштейна впервые использовали мозговые имплантаты, искусственный интеллект, а также новую технологию стимуляции и двойного нейронного шунтирования, чтобы восстановить чувство осязания и движения парализованного человека.

По сути ученые и медики повторно связали головной мозг Томаса с его телом и спинным мозгом. Создали своеобразный электронный мост, который позволяет информации снова течь между парализованным телом человека и мозгом.

— Когда Томас думает о том, чтобы пошевелить рукой или кистью, мы “перегружаем” его спинной мозг и стимулируем мышцы, чтобы помочь восстановить связи, — объясняет Чад Бутон, профессор Института биоэлектронной медицины.

По словам профессора, новый тип терапии, управляемой мыслями, меняет правила игры. И однажды эта технология даст парализованным людям возможность жить более полной и независимой жизнью.

— Было время, когда я не хотел жить, а теперь я чувствую прикосновение кого-то, кто держит меня за руку. Это ошеломляет, — сказал Томас.

Это клиническое исследование может помочь более ста млн человек, которые живут в мире с той или иной формой нарушения движений или паралича.

Профессор Бутон и его команда стремятся продвигать новые биоэлектронные технологии и открывать новые клинические пути для восстановления движения и чувствительности.

Источник и фото: Інститут медичних досліджень Файнштейна