Команда ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) разработала новейшую цифровую технологию, благодаря которой тяжело парализованная женщина смогла говорить через аватар. Устройство преобразовывало сигналы ее мозга в речь и мимику.

По словам ученых, это достижение вселяет надежду на то, что интерфейсы “мозг-компьютер” (BCI) могут изменить жизнь людей, потерявших способность говорить из-за таких состояний, как инсульты и боковой амиотрофический склероз (БАС).

До сих пор пациентам приходилось полагаться на удручающе медленные синтезаторы речи, которые произносят слова, используя отслеживание глаз или небольшие движения лица, что делает невозможным естественный разговор.

Новейшая же технология использует крошечные электроды, имплантированные на поверхность мозга, для обнаружения электрической активности в той его части, которая контролирует речь и движения лица. Эти сигналы преобразуются непосредственно в речь и выражения лица цифрового аватара, включая улыбку, недовольство или удивление.

Пациентка, 47-летняя женщина Энн, была тяжело парализована после того, как более 18 лет назад перенесла инсульт ствола мозга. Она не может говорить или печатать и обычно общается с помощью технологии отслеживания движений, которая позволяет ей медленно выбирать буквы со скоростью до 14 слов в минуту. Она надеется, что технология создания аватаров позволит ей в будущем работать консультантом.

Технология пока не идеальна, поскольку генерировала текст в мозг со скоростью 78 слов в минуту по сравнению со 110-150 словами, которые обычно произносятся в естественном разговоре.

Однако ученые заявили, что последние достижения в области точности, скорости и сложности позволяют предположить, что технология уже сейчас практически полезна для пациентов.

Следующий важный шаг — создание беспроводной версии BCI, которую можно будет имплантировать под череп.