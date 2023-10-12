Ученые американской биотехнологической компании eGenesis и Гарвардской медицинской школы совершили настоящий прорыв в трансплантации органов: они пересадили обезьяне генетически модифицированную свиную почку, с которой животное прожило больше двух лет.

Исследователи заявили, что речь идет о потенциональном решении проблемы глобальной нехватки доноров для пациентов с органной недостаточностью.

— Это может проложить путь к лучшим результатам для бесчисленного количества людей, нуждающихся в жизненно важной трансплантации органов, — заявил исполнительный директор eGenesis Майкл Кертис.

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Отмечается, что ученые потратили десятилетия на то, чтобы выяснить, смогут ли органы животных когда-либо функционировать безопасно в организме человека без их отторжения иммунной системой, но проблемы оказались огромными.

В последнем эксперименте исследователи использовали инструмент редактирования генов под названием Crispr, чтобы изменить гены миниатюрных свиней Юкатана перед трансплантацией их почек макакам.

Модификации изменили гены, чтобы предотвратить отторжение органов и удалить вирусы свиней, которые потенциально могли активироваться у реципиентов.

Обезьяны обычно выживали только 24 дня, когда почки были отредактированы, чтобы отключить три гена, вызывающие иммунное отторжение. Но когда ученые добавили семь человеческих генов, которые снижают свертываемость крови, воспаление и другие иммунные реакции, обезьяны прожили в семь раз дольше, обычно 176 дней.

Исследователи сообщают, что в сочетании с лечением, направленным на подавление иммунной системы, одна обезьяна прожила с пересаженным органом более двух лет – 758 дней.

По словам Кертиса, столь долгосрочное выживание позволило выполнить требование Управления по контролю за продуктами и лекарствами США о выживании животных в течение как минимум 12 месяцев, прежде чем команда сможет начать клинические испытания на людях.