В это тяжелое время многие испытывают тревожность, не могут нормально спать, испытывают постоянные стрессы. Как уменьшить воздействие стресса на здоровье. рассказывает кардиохирург Борис Тодуров.

Есть простые вещи, которые мы можем сделать сами.

Нужно постараться высыпаться. Конечно, листая ленту новостей, человек может до двух-трех часов ночи не спать, нагружая себя новостным потоком, и нервная система не имеет возможности отдохнуть полноценно. Поэтому старайтесь, что бы ни произошло, поспать минимум 7-8 часов в день.

Потому что истощение бессонницей или коротким периодом сна, это фактор — риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Второе – физические нагрузки. Я понимаю, что сейчас не время для спорта. Но сейчас накапливается определенное количество адреналина, который можно убрать только физическими нагрузками.

Если есть возможность, поработайте физически: во дворе или огороде, если есть беговая дорожка, по которой вы можете пройтись лишние три-пять километров. Это будет хорошая эмоциональная разгрузка и адреналин уйдет сам по себе.

По возможности, подчеркиваю по возможности, переключайтесь. Конечно, многие люди сегодня не могут это позволить себе даже во сне.

Но те, кто находится в более или менее спокойных местах, почитайте книгу, переключитесь на детей, уберите драматическую доминанту на время.

Но конечно, есть состояния которые не вылечить беговой дорожкой, глубоким сном, и тогда это требует приема антидепрессантов, других препаратов. Не стесняйтесь обращаться к своим невропатологам, другим врачам. Есть состояния, при которых валерьянка, пустырник, корвалол не помогут. Каждое состояние требует определенной группы препаратов.