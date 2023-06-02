Открытие в Николаеве Координационно-консультативного центра поддержки гражданского населения — еще один пункт реализации Всеукраинской программы ментального здоровья Ты как?, основанной Еленой Зеленской.

Это первый в Украине подобный центр, он будет работать при Николаевской областной военной администрации.

Чем же будет заниматься новая структура, какие задачи и приоритеты ставит перед собой?

Как отмечается, работа центра будет направлена на решение вопросов социальной защиты, в частности, обеспечение жильем и содействие занятости пострадавшего населения, оказание психосоциальной, медицинской и правовой помощи.

В ОВА сообщили, что на первом заседании рассмотрены приоритетные направления работы, направленные на улучшение условий жизни внутренне перемещенных лиц.

Такие же центры поддержки планируют создать при сельских, поселковых, городских советах, где будут реализовываться местные программы, связанные с адаптацией переселенцев.

— Это быстрое и эффективное реагирование на вызовы сегодняшнего дня. Призываю другие области взять пример такой работы, — подчеркнула Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Источник: Миколаївська ОВА