Как заявил кандидат медицинских наук, магистр государственного управления Сергей Куцевляк, от 30 до 60% украинцев в течение года не посещали семейного врача и не проходили медосмотры.

Об этом свидетельствуют результаты анализа мониторинга данных медицинской информационной системы (МИС), а также опроса пациентов, проведенного в одном из ЦПМСП Киева в мае-июле 2023 года.

— В сельских районах мы насчитали около 30%, а в центральном регионе — до 60% людей, которые ни разу не видели семейного врача, — отметил Куцевляк.

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По его словам, то, что очень много людей не обращаются к семейным врачам логично приводит к высоким показателям смертности, в частности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и высоким показателям инвалидизации после инфарктов и инсультов.

Куцевляк сообщил, что в одном из ЦПМСП Киева летом 2023 года реализовали пилотный проект, в ходе которого клиника провела кардиологическое обследование и взяла анализы у 500 человек в возрасте 40-65 лет. Выяснилось, что 41% нуждается в углубленном внимании и корректирующей терапии.

Эксперт отметил, что реализация проектов по превентивной медицине в условиях войны приобретает еще большую актуальность. Потому что в тылу сотни тысяч людей умирают от недиагностированных заболеваний.

Куцевляк отметил, что акцент должен быть сделан на усилиях на этапе первичной медицинской помощи.