Первый получатель трансплантата генетически модифицированной свиной почки умер почти через два месяца после процедуры. Об этом сообщили его семья и медики, проводившие операцию.

Рассчитывали минимум на два года

— Ричарду Слейману сделали трансплантацию в больнице общего профиля Массачусетса в марте в возрасте 62 лет. Хирурги заявили, что, по их мнению, свиная почка прослужит как минимум два года, — говорится в сообщении.

Как заявила команда трансплантологов больницы, у них нет никаких указаний на то, что Ричард умер в результате трансплантации.

Как сообщается, Слейман был первым живым человеком, прошедшим эту процедуру. Ранее свиные почки временно трансплантировали донорам с мертвым мозгом. Двум мужчинам сделали трансплантацию сердца от свиней, но оба умерли в течение нескольких месяцев.

Последняя надежда

В 2018 году Слейману сделали трансплантацию почки человека, но в прошлом году ему пришлось вернуться на диализ, когда появились признаки отторжения. Когда же возникли осложнения и с диализом, врачи предложили пересадку почки свиньи.

В своем заявлении семья Слеймана поблагодарила врачей и отметила, что Ричард решился на операцию отчасти для того, чтобы дать надежду тысячам людей, которым нужна трансплантация, чтобы выжить.

Ксенотрансплантация

По словам экспертов, ксенотрансплантация относится к лечению пациентов клетками, тканями или органами животных. Подобные попытки долгое время терпели неудачу, поскольку иммунная система человека немедленно уничтожала чужеродные ткани животных.

В недавних попытках были задействованы свиньи, у которых были модифицированы органы, более похожие на человеческие.

По статистике, в США более 100 000 человек находятся в национальном списке ожидания на трансплантацию, большинство из них — пациенты с больными почками, и тысячи умирают каждый год, прежде чем придет их очередь.