Днепровские медучреждения каждый день принимают самых тяжелых раненых защитников. С самых горячих участков фронта бойцов везут с осколочными, минно-взрывными травмами, реже – пулевыми, и многих – с ожогами.

Связано это, прежде всего, с тем, что враг использует современные аккумулятивные снаряды.

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Больницы сейчас загружены, бригады хирургов работают в операционных по семь часов подряд. И результат поражает – даже тяжелейших раненых удается вернуть к привычной жизни.

– Мне уже снится, как я хожу понемногу, – говорит военнослужащий ВСУ Назар.

Ранение 25-летний Назар получил на донецком направлении. Рядом, вспоминает, сдетонировал снаряд. Что случилось – понял не сразу.

— Я еще хотел пробежать, не получилось, уже даже когда в больнице был, не понимал, что такое тяжелое. Уже здесь, на месте стал понимать, но все хорошо – нога на месте, не ампутировали.

С тех пор прошло несколько месяцев – все это время военный на больничной койке. Кроме многочисленных ожогов у мужчины был и открытый оскольчатый перелом ноги. В 90% случаев, говорят специалисты, ногу ампутируют, однако благодаря титаническому труду бригады многопрофильных специалистов конечность удалось сохранить.

– Она будет первое время короче на восемь сантиметров, но после реабилитации и восстановления прочности опорной кости ее можно будет сравнять и сделать симметричной.

Военнослужащий уже перенес не менее чем полтора десятка сверхсложных оперативных вмешательств, однако прогнозы медики дают положительные.

Каждый день днепровские врачи спасают бойцов с боевыми травмами. Самые сложные ранения и поражения, рассказывают, именно от аккумулятивных снарядов.

– Такая сила, что ломаются ребра, у половины раненых ожогов сочетается с осколочными переломами, и это дополнительно требует ухода, чтобы не было заражения костей.

Через некоторое время Назар отправится на дальнейшее лечение и реабилитацию, а совсем скоро, говорят врачи, сможет ходить и даже бегать. Но больше всего мужчина мечтает обнять жену и сына – маленькому Макару всего четыре месяца.