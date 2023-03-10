Согласно исследованию Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), имеется вероятность того, что сиропы от кашля могут быть связаны со смертью детей в Гамбии. Об этом говорится в отчете CDC.

В состав лекарства от кашля, после которого умирали дети, входил парацетамол (известный в США как ацетаминофен) для снижения температуры и безопасный сироп, изготовленный из глицерина или пропиленгликоля. Однако в этих сиропах нашли спирт этиленгликоль (EG) эфир диэтиленгликоль (DEG).

— Оба вещества могут быть побочным продуктом производства пропиленгликоля, который используют в сиропе, — сообщил директор по регуляторным вопросам Американской Фармакопеи (USP) Чайтанья Кумар Кодури.

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По его словам, вещества обладают схожими свойствами. Но если пропиленгликоль нетоксичен, то EG и DEG чрезвычайно вредны. Попадая в организм, они приводят к почечной недостаточности.

Кодури подчеркнул, что из-за человеческого фактора могла быть перепутана дозировка этих веществ.

Напомним, связь между смертями детей и сиропами от кашля впервые была обнаружена в октябре 2022 года, когда Всемирная организация здравоохранения разослала предупреждение о том, что четыре препарата от кашля, произведенные индийской компанией Maiden Pharmaceuticals Ltd, содержали известный токсин – диэтиленгликоль или этилен.

Источник: CDC