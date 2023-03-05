Как заявили на этой неделе представители Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), бактерии Cronobacter sakazaki из зараженного молокоотсоса вызвали инфекцию, от которой в прошлом году погиб младенец.

Эксперты CDC предупреждают родителей новорожденных о необходимости стерилизации инструментов, которые используются как часть грудного вскармливания.

— Есть шаги, которые люди могут предпринять для предотвращения инфекций, — сказала автор отчета, эксперт CDC по инфекционным заболеваниям у детей Джулия Хастон.

Бактерии Cronobacter широко распространены в окружающей среде. Согласно отчету, те же самые бактерии стали причиной отзыва сухой детской смеси в прошлом году.

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В этом случае ребенок был недоношенным, он был госпитализирован и умер. Его кормили смесью грудного молока и жидкого обогатителя грудного молока.

Исследователи протестировали образцы сцеженного молока, молокоотсоса, используемого в больнице, и жидкого обогатителя грудного молока. Все результаты были отрицательными.

Но генетическое секвенирование связало инфекцию с бактериями от используемого в домашних условиях молокоотсоса, который, как показало расследование, очищали в домашней раковине, дезинфицировали и иногда собирали, пока он еще влажный.

Тщательное мытье, дезинфекция и сушка рук, оборудования и всех поверхностей перед кормлением ребенка важны, акцентировали авторы отчета.