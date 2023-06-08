Спасти многих пациентов с осколочными и минно-взрывными травмами, которые поступают в прифронтовую Николаевскую клиническую больницу, помогает рентгеновский аппарат, приобретенный на средства доноров United24.

Заведующий отделением, врач-травматолог Василий Сосновский рассказал о мужчине, который попал под обстрел и оказался в больнице с переломом бедра.

— Мы быстро взяли его на операционный стол. Имелась сложность в доступе, в ограниченном времени, в кровотечении. Но нижнюю конечность удалось спасти, — объяснил врач.

По его словам, с помощью рентгеновской установки с С-аркой медики смогли установить металлическую конструкцию через малое сечение.

Аппарат также позволяет просканировать человека в любой проекции, найти осколок или перелом и вывести рентгеновский снимок на экран. Это сокращает время операции и уменьшает кровопотерю пациента.

По словам Василия Сосновского, бывает, что за 5-10 минут можно сделать операцию, которую раньше делали 1-3 часа.

Фото: Минздрав