Фандрейзингова платформа UNITED 24 передала военным для выполнения спецопераций первый медицинский вертолет Ми-2 АМ-1.

Об этом на своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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— Стоимость вертолета — 23.4 млн гривен (633 790 $). Подобная закупка произошла впервые в истории UNITED 24, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1 200 кг на расстояние до 600 км и на скорости до 200 км/час. Это позволит оперативно транспортировать тех, для кого каждая минута является критической.

Фото: Минцифра