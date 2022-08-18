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Приобретен за средства UNITED 24: украинским военным передан первый медицинский вертолет

18 августа 2022, 16:00
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вертолет

Фандрейзингова платформа UNITED 24 передала военным для выполнения спецопераций первый медицинский вертолет Ми-2 АМ-1.

Об этом на своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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— Стоимость вертолета — 23.4 млн гривен (633 790 $). Подобная закупка произошла впервые в истории UNITED 24, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1 200 кг на расстояние до 600 км и на скорости до 200 км/час. Это позволит оперативно транспортировать тех, для кого каждая минута является критической.

Фото: Минцифра

Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Вертолет Медики
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