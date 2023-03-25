Уже больше года она с семьей проживает на работе – в перинатальном центре Харькова. Их дом разрушил российский обстрел. Старшая акушерка Мария Рынчак в первые месяцы полномасштабной войны оставалась на работе.

Потому что больше некому было работать — коллеги не могли добраться до центра города. А с апреля прошлого года ей и возвращаться некуда. Так что с мужем и двумя детьми так и живут, в сестринском перинатальном центре.

– У нас есть вот электрическая печка, мультиварка, которая переехала к нам из дома. Есть кофемашина, которая тоже переехала к нам из дома, в нее вон попал обломок, – говорит Мария.

Тогда в областном перинатальном Харькова осталась треть персонала – остальные уехали. Роды принимали в подвале, рожениц с новорожденными тоже перевели в подземелье, а медики — переехали на работу.

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– Было просто очень опасно ехать через весь город. Ни на день перинатальный не останавливал работу – под обстрелами, когда прилетело совсем рядом, по зданию ОГА, во время блекаутов, отключений света и воды – здесь продолжали помогать роженицам, – говорит Ирина Кондратова, руководитель Харьковского регионального перинатального центра.

За этот год в центре родилось более тысячи младенцев.

Патологий и у беременных, и у младенцев, наблюдают медики, сейчас стало больше. Особенно если речь идет о тех, кто выехал с оккупированных территорий.

Но когда обстрелов Харькова стало меньше и в городе запустили общественный транспорт, медики стали возвращаться по домам.

Страшней акушерке Марии Рынчак с семьей возвращаться некуда.

В начале апреля прошлого года их дом попал под обстрел. Для жизни с двумя детьми дом непригоден.

— Муж с детьми спят в этом помещении, а я – на переводных, где придется. Когда дежурила, то на посту, потому что беременные, они часто ночью испугаются. там где-то кольнуло, там схватки начались, там просто страшно от обстрелов, — говорит Мария.

Дети маму не трогают, потому что знают, что Мария занята, на работе до 16, после 16 – мама.

— Когда встретят меня где-нибудь в отделении, обнимут, и идут себе по своим делам дальше, — говорит женщина.

У 11-летнего Максима – урок биологии, занимается онлайн за столом в сестринской. У 9-летней Ани — французская, в коридоре у палат рожениц.

– Беременные нормально реагируют, они иногда заходят, видят детей и говорят: “О, так уютно, как дома”.

Когда семья сможет вернуться домой – Мария не знает.

— Это не простая история, там нужны значительные средства, чтобы отремонтировать сразу все, — говорит женщина.

Одноклассники Марии объявили сбор, чтобы помочь семье с восстановлением дома.

Харьковский перинатальный за этот год стал известен на весь мир после того, как о нем в своем инстаграмме рассказал Дэвид Бекхэм. А глава центра Ирина Кондратова попала в рейтинг самых влиятельных женщин мира. Сама она говорит – без своего преданного персонала всего этого не было бы.