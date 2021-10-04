В КНП Городская больница №9 Запорожья из-за роста количества больных коронавирусом, гриппом и ОРВИ местные жители вынуждены часами стоять в очереди к семейному врачу. Граждане говорят, что под кабинетами находятся и люди с Covid-19.

Они боятся, что пришли в больницу с ОРВИ, а уйдут с коронавирусом. Потому что дистанцию никто не соблюдает.

В администрации учреждения все отрицают. Говорят, что, наоборот, в этом году, на втором году пандемии, смогли разграничить потоки пациентов: в терапевтическом корпусе принимают только больных с симптомами ОРВИ и высокой температурой, у кого 36,6 — отправляют в соседний корпус.

Также медики жалуются: десятки пациентов ежедневно принимают только четыре семейных врача. И никаких доплат они не получают.

В то же время в стационаре больницы, которая является опорной, заняты уже 90% коек для пациентов с коронавирусом, с 260 свободных осталось только 25.

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Ситуация с коронавируса в Украине в целом продолжает ухудшаться. Ежедневно фиксируют увеличение суточного прироста больных.