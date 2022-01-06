Пандемия Covid-19 длится почти два года. Эксперты высказывают разные предположения относительно ее окончания.

В ВОЗ считают, что в ближайшее время на смену пандемии коронавируса придет эндемия. То есть вирус никуда не денется, но будет циркулировать с меньшей интенсивностью, вызывая периодически локальные вспышки.

В разных странах, считают эксперты, это произойдет по-разному. Возможно, к эндемии первыми перейдут государства, которые обеспечат высокий уровень иммунитета у своих граждан.

Компания Pfizer прогнозирует сохранение пандемического уровня заболеваемости в некоторых регионах в течение одного-двух лет. Но, по расчету Pfizer, к 2024 году Covid-19 должен стать эндемичным по всему миру.

Для этого следует вакцинировать более 70% всего населения, утверждают в ВОЗ. Сделать это нужно быстро и организованно, чтобы предотвратить появление очередных мутаций.

Пандемия может закончиться еще в 2022 году, предполагает глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, если к середине этого года каждая страна вакцинирует 70% своего населения хотя бы двумя дозами.

Всемирная организация здравоохранения планировала вакцинировать 40% жителей к концу 2021 года, и очень многие государства все еще далеки от этой цели.

Украина будет на пути к укрощению эпидемии коронавируса в конце 2022 года. Для победы над вирусом, большинству украинцев необходимо привиться от Covid-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.