Сиамских близнецов из Бразилии, которые появились на свет со сросшимися головами, успешно с помощью виртуальной реальности разделили специалисты одной из клиник Лондона.

Природа соединила их головы: сиамских близнецов разлучили с помощью виртуальной реальности / 2 images

Сообщается, что трехлетние Бернардо и Артур Лима перенесли операции, находясь в Рио-де-Жанейро. Британские хирурги вместе с бразильскими коллегами надели соответствующие гарнитуры и вместе работали в одной “комнате виртуальной реальности”.

— Команды потратили месяцы на испытания методов с использованием проекций виртуальной реальности близнецов на основе компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, — говорится в сообщении.

По убеждению хирургов, это был один из самых сложных процессов разделения, в ходе которого близнецы перенесли семь операций. Последняя длилась более 27 часов с участием почти 100 медицинских работников.

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В настоящее время близнецы идут на поправку, им предстоит шестимесячная реабилитация.

Фото: ПА Медиа