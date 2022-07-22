Ученые-медики медицинского центра Mount Sinai West в Нью-Йорке успешно вживили нейрочип пациенту, который, в силу своего заболевания, потерял способность говорить и двигаться.

Речь идет о процедуре Synchron, в ходе которой ученые успешно вставили имплантат длиной почти 4 см, состоящий из проводов и электродов, в кровеносный сосуд головного мозга пациента с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Таким образом появилась надежда, что пациент, потерявший способность двигаться и говорить, сможет просматривать веб-страницы и общаться по электронной почте текстовым сообщениям просто думая — устройство будет переводить его мысли в команды, отправляемые на компьютер.

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Процедура Synchron — это стартап, основатели которого уже имплантировали свои устройства четырем пациентам в Австралии. Люди не испытали побочных эффектов и смогли выполнять такие задачи, как отправка сообщений WhatsApp и совершение онлайн-покупок.

Сообщается, что недавняя процедура была первой, которую компания провела в США, опередив конкурентов, включая Neuralink Илона Маска.

Компания Synchron, основанная в 2016 году, привлекла внимание специалистов в области интерфейса мозг-компьютер (BCI), поскольку ее устройство, известное как стентрод, можно вводить в мозг, не прорезая череп человека и не повреждая его ткани.

Врач делает надрез на шее пациента и вводит стентрод через катетер в яремной вене в кровеносный сосуд, расположенный в моторной коре. Когда катетер удаляют, стентрод — цилиндрическая полая проволочная сетка — раскрывается и начинает срастаться с внешними краями сосуда.

По словам ученых, процесс очень похож на имплантацию коронарного стента и занимает всего несколько минут.

Затем во время второй процедуры стентрод подключается через провод к вычислительному устройству, имплантированному в грудь пациента. Для этого хирург должен создать туннель для провода и карман для устройства под кожей пациента, как это делается для размещения кардиостимулятора.

Ожидается, что технология поможет получить новые данные и знания о том, как работает мозг, и может привести к прорывам в лечении ряда расстройств, включая проблемы с психическим здоровьем.

Фото: Брайан Ансельм для Bloomberg Businessweek