Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова готовят к выписке 21-летнего студента четвертого курса Харьковского университета радиоэлектроники. Дмитрий приехал в гости к родителям в Краматорск и попал под ракетный удар РФ.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Родители были в гостях. После попадания ракеты в дом первого февраля, все погибли. Диму и соседа тяжелораненых вытащили из-под завалов, — пишет Сергей Рыженко.

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По его словам, парень вспомнил, что видел бело-желтую вспышку, потом — давление по всему телу, тошнота, ощущение, что присыпало углем, тяжелая беспросветная тьма.

Студент рассказал медикам, что в душе простился с родными, помолился. Старался выплюнуть изо рта щебень, но не получилось — задыхаясь, проглотил. Левая часть тела была прижата плитой. Сквозь зубы пытался позвать на помощь. Услышав звуки, как мог, мычал.

После оказания первой помощи в Краматорске молодого человека с разбитой головой, раздробленным носом, поломанной рукой доставили в больницу Мечникова.

По словам Сергея Рыженко, все необходимые операции и манипуляции сегодня уже позади. Дима готовится к выписке, ждет маму, которая решила для себя, что родила сына во второй раз.

Источник: Сергей Рыженко