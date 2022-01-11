В Харькове зафиксировали первый в этом году случай малярии.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава. Болезнь диагностировали у гражданина Республики Конго, прибывшего на обучение в украинский ВУЗ.

— Для дообследования, постановки диагноза и лечения больного госпитализировали в терапевтическое отделение коммунального некоммерческого предприятия Городская клиническая больница №31 Харьковского городского совета, — отметили в центре.

В очаге по месту жительства больного специалисты провели эпидемиологическое расследование и ввели комплекс противоэпидемических мероприятий.

Малярия — это группа трансмиссивных заболеваний, передающаяся от больного к здоровому человеку малярийными комарами и протекающая с лихорадкой, ознобом, проливным потом.

Болезнь наиболее распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании. Диагностика заболевания основывается на клинико-эпидемиологических данных (пребывание в эндемичной по малярии стране), наличии клинических признаков (лихорадочных приступов) и результатов исследования крови.

Чтобы предотвратить инфицирование, людям, которые уезжают в эндемичные по малярии страны, рекомендуют проводить химиопрофилактику. Препарат определяется врачом с учетом степени распространенности малярии в каждой конкретной местности.

Если после посещения страны с тропическим климатом у человека возникла лихорадка, появились головная боль, слабость, озноб или другие симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Источник: Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава