75 современных электромобилей передали медучреждениям 20 регионов Украины для оказания первичной медицинской помощи. Машины были закуплены в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения и Всемирного банка Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни.

— Мы довольны. Это гораздо экономнее. Мы думали о приобретении автомобиля, но не хватало средств, — делится Евгений Ткаченко, главный врач Компаниевской больницы, что на Кировоградщине.

Для чего электромобили

Автомобили предназначены для выездов семейных врачей, медиков узкой специализации и медсестер к пациентам, проживающим в маленьких городках, селах или отдаленных населенных пунктах общины.

— Это наша реакция на топливный кризис, который был в середине 2022 года. Тогда нельзя было обеспечить доезды пациентов к своим семейным врачам, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр добавил, что солнечные панели и электромобили — путь к автономности некоторых центров первичной медико-санитарной помощи.

Представитель Всемирного банка Геворг Саргсян сказал, что российское вторжение вызвало серьезное ослабление сектора здравоохранения.

— Многие люди имеют лимитную мобильность, поэтому мы должны сохранять и предоставлять надлежащую медпомощь гражданам, — добавил Геворг Саргсян.

Куда поступят электромобили

Это первая партия электромобилей, в Минздраве говорят, что в будущем планируют расширять инициативу.

Виктор Ляшко отметил, что параллельно с тем они закупают следующую партию обычных дизельных или бензиновых автомобилей.

В Минздраве объяснили, что предоставляли автомобили в первую очередь в регионы с наименьшей плотностью населения.

— Это целесообразнее, чем открывать там отдельные амбулатории, — сказал Ляшко.

Фото: МИНЗДРАВ