В Министерстве обороны Украины произошли кадровые изменения: новым руководителем Департамента здравоохранения стала бывшая волонтер с опытом работы в системе Минздрава Оксана Сухорукова.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.
— Оксана Сухорукова будет отвечать за построение политики во всем, что касается системы здравоохранения в Вооруженных Силах Украины, — отметила Наталья Калмыкова.
Быстрый и системный запуск работы
Сообщается, что в настоящее время идет процесс формирования Департамента и основная задача Сухоруковой – быстрый и системный запуск работы этой структуры МО.
Кто такая Оксана Сухорукова
С 2014 года Оксана Сухорукова – соучредитель благотворительного фонда Свои, который занимается вопросами гуманитарной помощи военнослужащим.
С 2018 по 2020 год работала в Министерстве здравоохранения руководителем директората медицинских услуг и участвовала в запуске медицинской реформы.
В 2021-2022 годах работала директором департамента мониторинга Национальной службы здоровья Украины.