В Министерстве обороны Украины произошли кадровые изменения: новым руководителем Департамента здравоохранения стала бывшая волонтер с опытом работы в системе Минздрава Оксана Сухорукова.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

— Оксана Сухорукова будет отвечать за построение политики во всем, что касается системы здравоохранения в Вооруженных Силах Украины, — отметила Наталья Калмыкова.

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Быстрый и системный запуск работы

Сообщается, что в настоящее время идет процесс формирования Департамента и основная задача Сухоруковой – быстрый и системный запуск работы этой структуры МО.

Кто такая Оксана Сухорукова

С 2014 года Оксана Сухорукова – соучредитель благотворительного фонда Свои, который занимается вопросами гуманитарной помощи военнослужащим.

С 2018 по 2020 год работала в Министерстве здравоохранения руководителем директората медицинских услуг и участвовала в запуске медицинской реформы.

В 2021-2022 годах работала директором департамента мониторинга Национальной службы здоровья Украины.