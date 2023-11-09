Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Назначения в Минобороны: Департамент здравоохранения возглавила Оксана Сухорукова

9 ноября 2023, 09:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
офіс
Источник: Pexels

В Министерстве обороны Украины произошли кадровые изменения: новым руководителем Департамента здравоохранения стала бывшая волонтер с опытом работы в системе Минздрава Оксана Сухорукова.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

— Оксана Сухорукова будет отвечать за построение политики во всем, что касается системы здравоохранения в Вооруженных Силах Украины, — отметила Наталья Калмыкова.

Читайте также:
влк, лікар, військовий у лікаряКак обжаловать решение ВВК: Минздрав назвал два пути

Сейчас смотрят

Быстрый и системный запуск работы

Сообщается, что в настоящее время идет процесс формирования Департамента и основная задача Сухоруковой – быстрый и системный запуск работы этой структуры МО.

Кто такая Оксана Сухорукова

С 2014 года Оксана Сухорукова – соучредитель благотворительного фонда Свои, который занимается вопросами гуманитарной помощи военнослужащим.

С 2018 по 2020 год работала в Министерстве здравоохранения руководителем директората медицинских услуг и участвовала в запуске медицинской реформы.

В 2021-2022 годах работала директором департамента мониторинга Национальной службы здоровья Украины.

Источник
Минобороны
Теги
Міністерство Оборони
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь