Министерство образования и науки Украины начало процесс трансформации психологической службы и сопровождения в системе образования. Об этом объявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время расширенного заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, которое состоялось в Харькове.

Трансформация психологической службы в системе образования будет с фокусом на повышение квалификации педагогов, внедрение программ супервизии для психологов, создание диагностического инструментария и межсекторального перенаправления для лучшей психологической поддержки учащихся.

Оксен Лисовой подчеркнул, что уже действует 10 программ по психосоциальной поддержке. Среди них есть программа, разработанная по методике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Также Лисовой заявил о необходимости введения как минимум одной полной ставки школьного психолога в каждой школе, вместо текущих 0,5.