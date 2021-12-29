В Китае публично позорят нарушителей карантина. Их имена пишут на плакатах и ​​показывают на улицах.

Вооруженная полиция на юге Китая провела по улицам четырех вероятных нарушителей Covid-правил, что вызвало даже критику столь жесткого подхода правительства.

Четверо подозреваемых в масках и защитных костюмах с плакатами, на которых их фото и имена, были выставлены перед большой толпой в городе Цзинси региона Гуанси.

Каждого из подозреваемых держали по двое полицейских – в защитных щитках, масках и защитных костюмах – и в окружении полицейских в полном снаряжении.

Публичный позор был введен как часть дисциплинарных мер, объявленных местными властями в августе, чтобы наказывать тех, кто нарушает правила здравоохранения.

В 2010 году Китай запретил такой публичный позор подозреваемым в уголовных преступлениях, но эта практика возобновилась, поскольку местные органы власти пытаются обеспечить соблюдение национальной политики нулевого Covid-19.

Это действо происходит в то время, когда закрытые в своих домах жители одного из самых больших городов Китая уверены, что им грозит голодная смерть. Ведь им запретили выходить на улицу даже, чтобы покупать еду, согласно новым жестким мерам по Covid. Хотя в городе зафиксировано всего несколько десятков случаев заражения.

Власти города Сиань в понедельник сообщили 13 млн человек, что им разрешено выходить из дома только при приглашении принять участие в новом раунде массового тестирования или в случае неотложной медицинской помощи.

Четыре человека, которых провели по улицам города Цзинси, также были обвинены в перевозке нелегальных мигрантов, а границы Китая остаются в основном закрытыми из-за пандемии.

Источник: Daily Mail