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Опухоль сдавливала сердце и легкие: годовалую Элину спасли онкологи Львова

3 октября 2022, 18:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Источник: Pexels

Родители маленькой Элины, Светлана и Александр, выехали на Запад Украины из Харьковской области из-за войны. Когда дочери внезапно стало плохо – появилась вялость, рвота – обратились к местным врачам.

В тот же день девочку доставили каретой скорой помощи в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Ребенок был в критическом состоянии: с гемотораксом, тяжелой дыхательной недостаточностью, низкой сатурацией (82%) и постгеморрагической анемией. Она нуждалась в неотложных реанимационных мерах.

Полное обследование выявило массивное паравертебральное новообразование – нейрообластому, расположенное в грудной клетке, и значительные вторичные поражения.

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Опухоль смещала и сдавливала сердце и легкие. Левая часть легких наполнилась жидкостью из-за сдавления.

Медикам удалось стабилизировать состояние Элины. Еще в реанимационном отделении девочке немедленно назначили химиотерапию. В результате адекватного лечения опухоль уменьшилась в размерах, благодаря чему функция дыхания восстановилась полностью.

Сейчас маленькая красавица из Харьковской области продолжает лечение у онкологов ЗУСДМЦ.

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Врачи говорят, что ее состояние улучшилось – и клинически, и лабораторно: основная опухоль и вторичные поражения организма постепенно уменьшаются, однако впереди длительная терапия.

Источник: ЗУСДМЦ

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