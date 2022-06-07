Медики Западноукраинского специализированного детского медицинского центра удалили у 13-летней Галины из Тернопольщины огромную опухоль, которая, по свидетельствам специалистов, едва вмещалась в двух руках.

Об этом сотрудники клиники рассказали на своей странице в Facebook.

Сообщается, что гигантское образование на левом яичнике заполнило практически всю брюшную полость ребенка. Операция длилась почти 4 часа.

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Вместе с опухолью и самим яичником хирурги удалили также 1,5 л асцитической жидкости и несколько меньших образований. Другой яичник оказался здоровым и его удалось сохранить.

— Мама и сама девочка не замечали проблему до начала войны. Однако в марте семья пережила сильный стресс: защищая Харьков, погиб 20-летний племянник, которого мама Галины воспитывала как сына, — сообщают медики.

По их словам, девочка очень переживала и, как рассказала мама, заметно похудела. Тогда и заметили увеличенный живот, который стал мешать юной пациентке, и отсутствие месячных.

— Такая патология не редкость у девочек-подростков именно с началом полового созревания. Однако размер этой опухоли поразил наших медиков. Это, пожалуй, одно из крупнейших новообразований, которые нам приходилось удалять, — рассказал хирург больницы Orest Leshnevsky.

Сообщается, что после операции девочка чувствует себя хорошо. Она пока остается в Центре и получает специализированное лечение.

По словам врачей, такие опухоли на начальных стадиях протекают бессимптомно. Поэтому обнаружить их вовремя можно только благодаря регулярным профилактическим обследованиям.

Источник: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр