Польский детский пластический хирург Адам Мол вместе с командой медиков больницы Св. Николая Первого медицинского объединения Львова удалил у 8-летнего Николая из Закарпатья опухоль верхнего века, которая могла увеличиться до размеров яйца и уже мешала ребенку открывать левый глаз.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

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— У мальчика — гемангиома верхнего века. Это доброкачественная сосудистая опухоль. Она появилась у Николая, когда ему было три года. Новообразование закрывало веко и со временем ребенок не смог бы открыть глаз, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сложность операции заключалась в том, чтобы не повредить веко и придать ему эстетический вид. Поэтому сперва мальчику удалили саму опухоль, а уже потом провели блефаропластику, то есть сложили веко физиологическим образом.

Сообщается, что уже на следующий день после вмешательства ребенок свободно открывал глаз. А через несколько дней уехал домой.

По словам сотрудников больницы, Адам Мол — детский пластический хирург. Работает в Ягеллонском университете, а также в крупнейших клиниках городов Катовице и Вроцлава.

С начала полномасштабной войны он уже трижды приезжал во Львов делиться опытом с украинскими коллегами в области пластической хирургии.

За это время проконсультировал и прооперировал уже около 50 пациентов. В рамках последнего визита самому маленькому ребенку, которого проконсультировал Адам, было всего три дня, а прооперированной девочке — три месяца.

Источник: Первое медобъединение Львова