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Опухоль удалили за три прокола: во Львове девушке провели сверхточную лапароскопию

15 декабря 2022, 11:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лапаскопія

Специалисты больницы Святого Луки Первого медобъединения Львова удалили опухоль надпочечника 20-летней пациентке с помощью сверхточной лапароскопической 3D-операции. Для этого понадобилось сделать всего три прокола при объемном изображении оперированного участка с 20-кратным увеличением.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— 20-летняя львовянка Оксана обратилась с жалобами на повышение артериального давления, головные боли и слабость. По результатам обследований у нее выявили и гормональные нарушения, — пишут медики.

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По их словам, после более детальной компьютерной томографии женщине диагностировали опухоль надпочечника.

Сообщается, что для удаления новообразования из левого надпочечника команда медиков выполнила три прокола, чтобы ввести в участок вмешательства новое хирургическое оборудование с миникамерой.

— Без преувеличения, это оборудование дает идеальную визуализацию, — рассказывает заведующий хирургическим отделением больницы Святого Луки Виталий Колодий.

По словам медиков, послеоперационный период прошел без осложнений и на вторые сутки после операции Оксана уже поехала домой.

Отмечается, что такие лапароскопические стойки — последнее поколение медицинского оборудования для проведения малотравматичных вмешательств. Среди преимуществ — изображения с большим разрешением full HD, объемностью и реалистичностью картинки, что позволяет хирургам проводить сверхточные вмешательства.

Источник: Первое медобъединение Львова

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