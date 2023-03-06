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Опухоли не было: в Италии хирург-уролог ампутировал пациенту пенис, но, как выяснилось, напрасно

6 марта 2023, 09:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хирург
Источник: Depositphotos

В больнице Сан-Донато, расположенной в итальянском городе Ареццо, 30-летний хирург-уролог, который подозревал у 64-летнего пациента злокачественную опухоль, принял решение об ампутации полового члена. Но, как выяснилось позже, необходимости в столь радикальном методе лечения не было.

Этот весьма деликатный случай стал предметом судебных разбирательств, поскольку пациент подал иск на медика о возмещении нанесенного ущерба. Сумма указана довольно внушительная. Врач также подозревается в нанесении особо тяжких телесных повреждений.

Адвокаты потерпевшего указывают на то, что подозрения на опухолевую патологию полового члена у их клиента опровергли послеоперационные гистологические исследования: выяснилось, что у мужчины был сифилис.

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Сам пострадавший говорит, что действия уролога лишили его возможности вступать в половую связь, а также сделали очень проблематичным нормальное мочеиспускание.

Однако заместитель прокурора республики Лаура Таддеи не увидела убедительных аргументов для привлечения медика к уголовной ответственности. А судья решил, что дело следует лучше изучить.

В настоящее время проводятся технические консультации с целью соотнести произошедшее с медицинскими протоколами. Вопрос обсуждается по существу, а также в свете руководящих принципов судебной практики.

Результат далеко не очевиден, поскольку тот же суд в Ареццо в другом несколько похожем деле оправдал врачей, которые удалили у пациента здоровую почку, предположительно пораженную опухолью.

Источник: Сorriere di Аrezzo

Теги
Италия Медики Операция Суд
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