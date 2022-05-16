Во Львове медики прооперировали 7-летнего мальчика из Тернопольской области, у которого был рецидивирующий папилломатоз гортани.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет. Ребенок жаловался на охриплость голоса и одышку, так как доброкачественные опухоли, вызываемые папилломавирусом, растут в самом узком месте дыхательных путей, закрывая голосовую щель. Это угрожает жизни ребенка.

Андрей попал в Охматдет на операцию второй раз. Первый раз мальчик вместе с еще семью маленькими пациентами со всей Украины с таким же диагнозом перенес оперативные вмешательства в декабре 2021 года.

— Мы единственная клиника в Украине, специализирующаяся на топическом применении лекарств в гортань. Этот метод предотвращает рецидивы или продлевает время между рецидивами. Среди моих пациентов есть ребенок, который имел более 70 операций, и благодаря тому, что в декабре ему был введен препарат в голосовые связки, период до следующей операции у него увеличился с 2-3 недель до 4 месяцев, — рассказал руководитель Клиники хирургии головы и шеи Федор Юрочко.

По его словам, у мальчика ремиссия была почти шесть месяцев. Врачи его снова прооперировали классическим способом.

В Охматдете добавили, что ребенок с восстановленным голосом и спокойным дыханием 16 мая поехал домой и ведет привычную активную жизнь.

Врач просит родителей обращать внимание на длительную охриплость голоса у детей и одышку во время физической нагрузки, не пренебрегать жалобами и срочно обращаться на консультацию.

Кроме того, в Охматдете лечат детей с пороками половых органов. Врачи проводят реконструктивные операции тем, кто имеет нарушение половой дифференциации.

Фото: ЛОДКБ Охматдет