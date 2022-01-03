Пункты вакцинации против коронавируса работают в обычном режиме после двух выходных дней (1 и 2 января) по случаю Нового года 2022.

С понедельника, 3 января, пункты прививок возобновили работу по обычному расписанию. Украинцы могут записаться на вакцинацию онлайн или через контакт-центр по телефону 0-800-60-20-19.

По данным Минздрава Украины, с начала пандемии 14 713 311 человек иммунизировались против коронавируса. Первую прививку сделали 14 713 309 человек, а вторую – 13 734 741 украинец.

Также 4 063 человека получили дополнительную дозу, а еще 4 063 граждан — бустерную дозу препарата против Covid-19. Всего медицинские работники сделали 28 457 565 прививок.

Коронавирус в Украине

За последние сутки коронавирус в Украине зафиксировали у 1 804 жителей (среди них — 97 детей и 24 медицинских работника). Всего с начала пандемии 3 676 342 гражданина заболели Covid-19.

Болезнь унесла жизни 96 301 украинца, а за день еще 1 168 человек борются в медицинских учреждениях за свое здоровье.