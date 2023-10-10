Аналитики и эксперты разведки заметили изменения во внешности, речи и позе российского диктатора Путина во время его публичных выступлений и считают, что это указывает на ухудшение его здоровья.

Документы, просочившиеся в The Sun, свидетельствуют о продолжающемся лечении рака, хотя есть предположения, что Путин страдает болезнью Паркинсона.

Слухи о его здоровье снова начали циркулировать после сентябрьской встречи с Ким Чен Ыном. Сидя рядом с северокорейским тираном, Путин выглядел трясущимся и беспокойным. Он делал повторяющиеся рывки коленом, при этом явно пытась контролировать левую ногу.

Сейчас смотрят

По словам эксперта по поведенческой психологии Джастина Гаспаровича, у Путина наблюдаются симптомы, похожие на состояние тех, кто страдает инсультом, мигренью, рассеянным склерозом и опухолями головного мозга.

— Путин испытывает множество тревожных симптомов, включая сильную головную боль, помутнение зрения и своеобразное онемение языка и конечностей, — отметил Гаспарович.

По словам эксперта, если Путин действительно сталкивается с такими проблемами со здоровьем, это может повлиять не только на его физические возможности, но также на принятие решений, уровень стресса и общее психологическое благополучие.

Но самое резкое заявление о здоровье Путина сделал российский профессор Валерий Соловей. В выступлении на Ходорковский.Live он сказал, что Путин находится в таком физическом состоянии, что эту осень он не переживет.

— Я думаю, что есть очень большая вероятность, что это будет его последний день рождения, и это будет отличной новостью, — признался эксперт по разведке из Букингемского университета.

По его словам, единственный способ избавить народ Украины от ужасных страданий, это если Путина убьют, а вторым лучшим вариантом будет государственный переворот, отметил эксперт.