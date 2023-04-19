Владимиру, грузчику из Львовской области, в больнице Святого Пантелеймона сделали успешную операцию по приживлению двух оторванных из-за несчастного случая пальцев руки.

Причем шансы на удачный исход изначально были очень призрачны.

Стоит отметить, что эта рука у 21-летнего Владимира уже подвергалась травмам. И тогда операция не смогла помочь, фалангу безымянного пальца пришлось ампутировать.

И вот снова несчастный случай на работе, вновь пострадала та же рука, но значительно больше: оторвало два пальца. Хорошо, что Владимира очень быстро доставили из Яворова во Львов, в больницу Святого Пантелеймона.

Хирурги, увидев, что средний и указательный пальцы отсекло по линии сгиба, не давали много шансов на успех. Такая травма считается очень сложной.

Но несмотря на все, врачи взялись оперировать. И им удалось сделать почти невероятное. Пять часов длилась сложная реплантация пальцев.

И получилось! Хирурги радовались не меньше пациента, потому что в половине подобных случаев ничего сделать не удается.

Уже прошло три месяца после операции. Прижившиеся пальцы функционируют. А реабилитационные упражнения позволили парню повысить чувствительность кисти.

Впереди у молодого грузчика еще одна операция. Уже по реконструкции сухожилий. Чтобы улучшить функции сгибания и разгибания.

Источник и фото: 1ТМО Львова