Донорство крови и ее компонентов – добровольное и благородное дело. Благодаря донорам спасают жизнь других людей. И даже вокруг этого возникают мифы, мешающие заготовке компонентов крови. Минздрав напоминает самые распространенные ошибочные утверждения и развеивает эти мифы.

Миф: Донор может инфицироваться при сдаче крови.

Факт: Донорство безопасно на 100%. С кровью контактируют только два предмета: скарификатор (инструмент для прокалывания пальца) и игла гемакона (контейнер для забора и хранения крови). Они стерильные.

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Применяемые инструменты при вас выбрасывают.

Миф: Донорство вредит здоровью

Факт: сдавать кровь полезно, поскольку для донора это:

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

стимуляция костного мозга

разжижение крови (уменьшается риск образования тромбов).

Миф: Сдавать кровь больно.

Факт: Неудобств от боли гораздо меньше, чем, например, от уколов красоты или татуировки. Процедура сдачи крови длится недолго, 10-12 минут.

Миф: У донора берут слишком много крови.

Факт: всего 450 мл – больше в гемокон физически не влезет. Это меньше 1/10 крови в вашем организме.

Миф: Регулярная сдача крови вызывает привыкание.

Факт: Привыкание на химическом уровне не происходит.