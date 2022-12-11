Донорство крови и ее компонентов – добровольное и благородное дело. Благодаря донорам спасают жизнь других людей. И даже вокруг этого возникают мифы, мешающие заготовке компонентов крови. Минздрав напоминает самые распространенные ошибочные утверждения и развеивает эти мифы.
Миф: Донор может инфицироваться при сдаче крови.
Факт: Донорство безопасно на 100%. С кровью контактируют только два предмета: скарификатор (инструмент для прокалывания пальца) и игла гемакона (контейнер для забора и хранения крови). Они стерильные.
Применяемые инструменты при вас выбрасывают.
Миф: Донорство вредит здоровью
Факт: сдавать кровь полезно, поскольку для донора это:
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
стимуляция костного мозга
разжижение крови (уменьшается риск образования тромбов).
Миф: Сдавать кровь больно.
Факт: Неудобств от боли гораздо меньше, чем, например, от уколов красоты или татуировки. Процедура сдачи крови длится недолго, 10-12 минут.
Миф: У донора берут слишком много крови.
Факт: всего 450 мл – больше в гемокон физически не влезет. Это меньше 1/10 крови в вашем организме.
Миф: Регулярная сдача крови вызывает привыкание.
Факт: Привыкание на химическом уровне не происходит.