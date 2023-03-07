Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о самых важных правилах приема лекарственных средств.

— Рецепт, который выписывает врач, четко регламентирует схему приема лекарств. Он учитывает индивидуальные особенности организма пациента, — объяснили в Минздраве.

Программа Доступні ліки: когда следует обращаться к врачу за новым рецептом

Что категорически нельзя делать при приеме лекарств

Нельзя самовольно уменьшать или изменять дозировку препаратов, которую назначил вам врач, даже если самочувствие улучшилось. Особенно опасно это делать при приеме антибиотиков. Это чревато антибиотикорезистентностью: бактерии приспосабливаются и в следующий раз этот антибиотик вам не поможет.

Категорически нельзя употреблять алкоголь одновременно с приемом лекарства. Практика показывает, что при таком сочетании возникают самые большие осложнения. Сейчас смотрят

Не употребляйте лекарства, у которых истек срок годности. Меньшее зло от этого – неэффективное лечение, в худшем же случае вы причините непоправимый вред собственному здоровью.

Не используйте одновременно несколько лечебных препаратов, если их необходимо принимать отдельно. Даже безвредное для организма лекарство в случае одновременного приема даст большую нагрузку на желудок и печень.