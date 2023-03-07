Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о самых важных правилах приема лекарственных средств.
— Рецепт, который выписывает врач, четко регламентирует схему приема лекарств. Он учитывает индивидуальные особенности организма пациента, — объяснили в Минздраве.
Что категорически нельзя делать при приеме лекарств
- Нельзя самовольно уменьшать или изменять дозировку препаратов, которую назначил вам врач, даже если самочувствие улучшилось. Особенно опасно это делать при приеме антибиотиков. Это чревато антибиотикорезистентностью: бактерии приспосабливаются и в следующий раз этот антибиотик вам не поможет.
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Категорически нельзя употреблять алкоголь одновременно с приемом лекарства. Практика показывает, что при таком сочетании возникают самые большие осложнения.Сейчас смотрят
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Не употребляйте лекарства, у которых истек срок годности. Меньшее зло от этого – неэффективное лечение, в худшем же случае вы причините непоправимый вред собственному здоровью.
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Не используйте одновременно несколько лечебных препаратов, если их необходимо принимать отдельно. Даже безвредное для организма лекарство в случае одновременного приема даст большую нагрузку на желудок и печень.
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И самое главное – нельзя употреблять рецептурные препараты без рецепта врача.
Только медик может подобрать корректное активное вещество, продолжительность лечения, частоту и режим приема, дозировку, которая является эффективной и одновременно безопасной, определять, совместимы ли препараты, которые вы принимаете, и предотвращать возможные негативные последствия.