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Вопрос свободы выбора: в Канаде пока не готовы ввести эвтаназию для психически больных

19 декабря 2022, 09:28
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Власти Канады откладывают планы, которые позволили бы людям с психическими заболеваниями получить доступ к смерти с помощью врача: многие медики опасаются, что система здравоохранения не готова справляться со сложными случаями.

Ожидается, что с марта 2023 года Канада станет одной из немногих стран в мире, где разрешена эвтаназия при хронических психических расстройствах.

— Мы должны двигаться вперед осмотрительно. Мы знаем, что нам нужно получить это право, чтобы защитить уязвимых, а также поддержать автономию и свободу выбора человека, — заявил министр юстиции Дэвид Ламетти.

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Сообщается, что он, и министр психического здоровья и наркозависимости страны Кэролайн Беннетт подтвердили свою уверенность в наличии адекватных процессуальных гарантий.

Когда в 2016 году в Канаде впервые были приняты законы, разрешающие эвтаназию, право на эту процедуру имели только пациенты с неизлечимой болезнью.

Но в 2019 году судья Квебека признал это правило неконституционным, подтолкнув законодателей к внесению поправок в существующие законы.

Законопроект C-7, принятый в марте 2021 года, отразил опасения суда, но законодатели ввели двухлетний запрет на пациентов с психическими заболеваниями, что дало им больше времени для изучения вопроса. Это исследование должно закончиться 17 марта.

В последние недели психиатры говорили о недостаточной готовности системы здравоохранения. В сообщениях СМИ также освещались спорные случаи, что еще больше поляризовало проблему.

Источник
The Guardian
Теги
Канада Медики психічні розлади Смерть
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