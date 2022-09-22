Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Пьют воду из грязного Ефрата: в Сирии пик вспышки холеры

22 сентября 2022, 16:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

В Сирии, впервые за многие годы, наблюдается вспышка холеры. По мнению экспертов, основная причина — сильно загрязненная река Евфрат, которая является основным источником воды, используемой как для питья, так и для орошения.

— Мы страдаем от диареи, рвоты и боли, потому что мы пьем прямо из реки Евфрат, — сказал журналистам AFP 45-летний мужчина из больницы, который едва мог говорить.

Болезнь впервые с 2009 года возвращается в Сирию, где почти две трети водоочистных сооружений, половина насосных станций и одна треть водонапорных башен были, по данным ООН, повреждены более чем десятилетней войной.

Читайте также:
МариупольМариуполь перед лицом новой угрозы: кишечные инфекции и холера

Сирийское правительство объявило о 23 смертельных случаях и более чем 250 случаях заболевания холерой в шести из 14 провинций страны с начала вспышки в сентябре, причем большинство случаев сконцентрировано в северной провинции Алеппо.

Сейчас смотрят

Как известно, холера обычно передается через загрязненную пищу или воду и распространяется в жилых районах, где отсутствуют надлежащие канализационные сети или водопроводная питьевая вода.

Источник
MedicalXpress
Теги
Война в Сирии Сирия холера
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь