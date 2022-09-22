В Сирии, впервые за многие годы, наблюдается вспышка холеры. По мнению экспертов, основная причина — сильно загрязненная река Евфрат, которая является основным источником воды, используемой как для питья, так и для орошения.

— Мы страдаем от диареи, рвоты и боли, потому что мы пьем прямо из реки Евфрат, — сказал журналистам AFP 45-летний мужчина из больницы, который едва мог говорить.

Болезнь впервые с 2009 года возвращается в Сирию, где почти две трети водоочистных сооружений, половина насосных станций и одна треть водонапорных башен были, по данным ООН, повреждены более чем десятилетней войной.

Сирийское правительство объявило о 23 смертельных случаях и более чем 250 случаях заболевания холерой в шести из 14 провинций страны с начала вспышки в сентябре, причем большинство случаев сконцентрировано в северной провинции Алеппо.

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Как известно, холера обычно передается через загрязненную пищу или воду и распространяется в жилых районах, где отсутствуют надлежащие канализационные сети или водопроводная питьевая вода.