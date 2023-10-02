Чрезмерное употребление воды дважды чуть не убило 29-летнего американца Лиама Финдли, который страдает очень редким заболеванием пищеварительного тракта.

В 2017 году Лиаму поставили диагноз ахалазия. Это состояние, при котором человек не может глотать. В какой-то момент молодой мужчина обнаружил, что не может есть даже такие простые блюда, как бутерброды.

Довольно скоро состояние Лиама настолько ухудшилось, что ему пришлось выплевывать еду в мусорное ведро. Из-за критического недостатка калорий он сильно похудел.

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В клинике, куда он обратился за помощью, после ряда тестов был поставлен диагноз, который, по данным Johns Hopkins Medicine, затрагивает от восьми до 12 человек на каждые 100 тыс.

После нескольких месяцев ожидания Лиаму сделали операцию, в ходе которой ему разрезали верхнюю часть желудка, что облегчило глотание пищи. Однако медики сказали, что придется пить много воды, чтобы обеспечить пищеварение.

И хотя дела Лиама, наконец, пошли на поправку, в январе этого года случилась катастрофа, когда огромное потребление воды, два-три литра за прием пищи, впервые чуть не убило его.

— Я побледнел, потерял чувствительность пальцев и ног, и мне пришлось обратиться в отделение неотложной помощи, — рассказывает Лиам.

В больнице его пришлось накачивать электролитами, чтобы восстановить водный баланс. И инцидент побудил мужчину быть более осторожным в потреблении воды.

Но когда летом он поехал в отпуск в Рим, то перенес еще один почти смертельный приступ водного отравления, поскольку изо всех сил пытался сохранить прохладу в жаркую погоду.

— Этот случай оказался не таким серьезным, как январский, и я просто как бы отдохнул в больнице, но это было дополнительное предупреждение, — говорит американец.

Он признался, что за время, проведенное в больничной палате, даже успел написать детскую книгу, которая уже опубликована.